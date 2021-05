Família pede ajuda para encontrar homem desaparecido há cinco dias

Miguel Bueno Neto, de 60 anos, estádesde sábado (1º/5). Segundo a família, ele não sofre de nenhuma doença mental e estava em casa, no Bairro Lindéia, em Belo Horizonte, até que sumiu deixando o celular conectado no carregador, carros na garagem e luzes acesas.

De acordo com Antônia Lima, cunhada de Miguel, ele é tranquilo, não faz uso de bebida alcoólica e toda a família está preocupada com o sumiço: "Ele saiu de casa às 22h, no sábado. No domingo,muito para ele, tentando saber onde estava. Todo mundo está preocupado”.