COVID-19: Ibirité começa a vacinar pessoas com 60 anos nesta sexta (7/5)

Pessoas de 60 anos começarão a ser vacinadas contra a COVID-19 em Ibirité (foto: Prefeitura de Ibirité/Divulgação) Chegou a vez de pessoas com 60 anos serem vacinadas contra a COVID-19 em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). A aplicação nesta faixa etária começa nesta sexta-feira (7/5), e, para evitar que as pessoas aguardem por longos períodos em filas, estão sendo distribuídas 50 senhas diárias em cada uma das 20 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem sala de vacinação na cidade. Estima-se que haja cerca de 2 mil idosos dessa faixa etária.

A secretária municipal de Saúde, Carina Bitarães, destaca que não é necessário a corrida aos postos, pois todas as pessoas da faixa etária de 60 anos têm a primeira dose já disponível.



“Além disso, peço àqueles que não estão na faixa etária para receber a imunização, que não procurem as UBSs. Precisamos evitar aglomerações. Estamos recebendo as vacinas em pequenos lotes, mas temos certeza que em breve esse cenário deve melhorar”, pediu a secretária municipal de saúde.



Falta da CoronaVac e doses garantidas

A CoronaVac está em falta, mas em Ibirité, os idosos que se vacinaram com esse fabricante até 22 de abril têm a segunda dose garantida para completar o ciclo da imunização. Para essas pessoas, a segunda dose está agendada para ser aplicada até segunda-feira (10/5).

“A Prefeitura de Ibirité, por meio da secretaria municipal de Saúde, informa que até o dia 5 de Abril o município não estava reservando a segunda dose de nenhum dos dois laboratórios que fornecem a vacina contra a COVID-19. Tal orientação veio da secretaria estadual e do Ministério da Saúde.

Porém, em 5 de Abril houve mudança de orientação dos dois órgãos, que passaram a solicitar que fossem reservadas as vacinas para a aplicação da segunda dose. A secretaria municipal de Saúde de Ibirité passou, então, a seguir essa nova orientação”, diz nota da prefeitura.

A prefeitura ressalta, ainda, que a partir do dia 10 de Maio, porém, não será mais possível garantir a segunda dose da CoronaVac. O município enviou na última quinta-feira (29/4), um pedido ao governo do Estado, solicitando a entrega de mais mil doses da vacina do laboratório chinês. Por não ter recebido mais doses da CoronaVac desde 22 de Abril a imunização tem sido realizada, em Ibirité, apenas com doses da AstraZeneca.

Confira os locais de vacinação em Ibirité

Ibirité tem 27 Unidades Básicas de Saúde (UBS), mas a vacinação está ocorrendo em 20 postos.

Nas UBSs: Novo Horizonte, Vila Ideal, Washington Pires, Palmares B, Bela Vista, Durval de Barros, Morada da Serra, Canal, Palmares A, Alcina Campos Taitson, Monsenhor Horta, Barreirinho, Madureira, Águia Dourada, Parque Elizabeth, Marilândia, Recanto da Lagoa, Cascata, Jardim das Rosas, Canoas/Canaã.