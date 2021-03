IML identifica restos mortais de homem desaparecido havia um ano

Os exames de arcada dentários realizados no IML possibilitaram a identificação de Sérgio Herculano (foto: Divulgação)

Um trabalho conjunto entre profissionais do Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette (IMLAR) e a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD) possibilitou que a ossada de Sérgio Herculano de Souza, de 39 anos, desaparecido há aproximadamente um ano, fosse identificada.



Desde a época do, comunicado pela família, que a Polícia Civil vinha trabalhando no caso, até que a ossada foi encontrada, apresentando as características, vestes, do desaparecido.

A partir daí, foi requisitada ao IMLAR a perícia antropológica odontolegal para análise comparativa. O resultado concluiu, então, haver elementos técnico-periciais suficientes para identificar a referida ossada como sendo a de Sérgio Herculano de Souza.

“É de extrema importância fazermos essa comunicação oficial à familia, para que ela possa encerrar o ciclo doloroso que vinha enfrentando; tudo isso de forma humanizada e acolhedora”, diz a chefe da DRPD, delegada Maria Alice Faria.

As primas de Sérgio Herculano, Célia Luiza Dias de Souza, de 36 anos, e Celma Dias de Souza, 39, que fizeram o reconhecimento, encaminharam um agradecimento à DRPD e IML.



“Agradecemos pelo brilhante trabalho realizado. Ficamos gratas em sermos recebidas pessoalmente e sermos comunicadas sobre a identificação do Sérgio de forma tão acolhedora, profissional e ética.”