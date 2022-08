Adolescentes invadem hospital em Minas e agridem rapaz com facão e corrente

Rapaz foi agredido com facão e corrente, segundo testemunhas (foto: Câmeras de Segurança)

Dois adolescentes invadiram o Hospital da Unimed em Itajubá e agrediram um rapaz de 18 anos. O ato de violência aconteceu por volta de 23h de domingo (21/8), mas começou a ganhar destaque nas redes sociais nesta terça-feira (23/08).

A situação assustou a equipe do hospital, uma vez que foi a primeira vez que a instituição foi invadida, segundo informou o assessor jurídico da Unimed, Sérgio Schumann. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação.

Rapaz tinha ferimento causado por faca

Schumann informou que a vítima estava com ferimento de faca após uma agressão na rua e entrou no hospital em busca de socorro. Mesmo sem o rapaz ter o convênio médico, a equipe ofereceu os primeiros socorros.

As duas recepcionistas que trabalhavam no hospital se levantaram, assustadas. O grupo invadiu a recepção, e elas saíram do local para se proteger. O rapaz levou golpes na região da cabeça e dos braços e teve sangramento entre as costas e o braço esquerdo.

Quando a porta do hospital abriu, entraram duas mulheres e um homem, sendo que uma delas tentou conter a briga. Um profissional da área médica e a mulher que tentou conter a briga seguraram um dos menores.

Com uma gravata, o outro agressor tentou imobilizar o rapaz. A briga durou cerca de um minuto e 30 segundos, desde a invasão até os menores saírem do hospital. Eles deixaram uma corrente e um facão, que foi encontrado do lado de fora da instituição.

O rapaz recebeu os primeiros socorros e contou à equipe médica que o motivo da briga era um relacionamento passado. Ele foi levado pelos bombeiros para um hospital da rede pública.

PM encontrou menores

Os agressores fugiram logo após a confusão, mas foram abordados e apreendidos pelos policiais militares. Eles foram levados para a delegacia juntamente com seus responsáveis legais. Testemunhas encontraram uma corrente suja de sangue no hospital e a entregaram aos policiais.

Primeira invasão do hospital

Os funcionários do hospital ficaram assustados com a invasão e agressão e, alguns ainda tiveram escoriações, ressalta Schumann.

“Um fato como esse nunca aconteceu aqui no hospital. Eu trabalho na Unimed de Itajubá há 22 anos, e essa foi a primeira vez que vimos uma cena como essa”, contou ele em entrevista ao Terra do Mandu.

Segundo ele, medidas serão adotadas pelo hospital para melhorar a segurança na entrada. A assessoria analisa também a necessidade de entrar com um processo na área cível, para responsabilizar os agressores em relação aos danos no hospital.

Nayara Andery / Especial ao EM