Mãe filmada agredindo filho é investigada pela polícia

Imagens mostram a mãe agredindo a criança, de 10 anos. Na casa estavam outras pessoas (foto: Reprodução redes sociais)

A Polícia Civil instaurou uma investigação para apurar a suposta agressão sofrida por uma criança de 10 anos pela própria mãe, nessa segunda-feira (22/8), no Bairro São Geraldo, em Pedro Leopoldo, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Um vídeo que circula na internet mostra o momento da agressão.

Segundo a Polícia Civil, assim que a instituição tomou conhecimento do fato, uma equipe se deslocou para o local do ocorrido. “Realizados os primeiros levantamentos, foi instaurado procedimento investigativo para elucidação completa dos fatos”.

Ainda segundo a corporação, a criança ficou sob a guarda do Conselho Tutelar. Até o momento, ninguém foi preso.

A mãe e as pessoas que estavam na residência no momento da agressão respodem, a princípio, por torura e omissão de socorro. “Outras informações serão repassadas em momento oportuno com o avanço dos trabalhos da PCMG”, complementou a polícia.