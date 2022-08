Homem é preso após ir a centro de saúde e agredir funcionária

Suspeito invadiu centro de saúde e agrediu funcionária (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um homem foi preso suspeito de agredir uma funcionária no Centro de Saúde Cafezal, no bairro Santana do Cafezal, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (18).

Segundo a Secretaria de Saúde Municipal, a Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência.

O suspeito foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A funcionária agredida foi levada para o Hospital João XXIII e já recebeu alta médica. Não há informações sobre o que motivou a ação do suspeito.

Não houve interrupção no atendimento aos demais usuários da unidade.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que, para manter a segurança de trabalhadores e usuários, as unidades de saúde são monitoradas sete dias por semana, 24h, pelo Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH).

Outra ação de segurança é o Patrulha SUS, construído de forma conjunta entre as secretarias municipais de Saúde e Segurança e Prevenção.

“O programa consiste em um patrulhamento especializado exclusivo para as unidades de saúde, que acontece de forma regionalizada, com rotas definidas e seguidas por planilhas da Guarda Municipal”.