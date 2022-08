Homem é agredido por populares após assediar mulher dentro de ônibus

Uma das janelas do veículo chegou a ser quebrada com a situação

Um homem foi agredido por populares após assediar uma mulher dentro de um ônibus em Juiz de Fora, nesta segunda-feira (22/8).

A Polícia Militar informou que uma das janelas do veículo chegou a ser quebrada com a situação. Os populares relataram que a passageira seguia no ônibus da linha 134 - Bandeirantes/Santa Efigênia, quando percebeu que o homem estava lhe mostrando o seu órgão genital.

Ao pedir ajuda, outros passageiros agrediram o suposto assediador, que não teve a idade revelada.

A situação interditou o trânsito por cerca de uma hora na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à Santa Casa de Misericórdia, na altura do Bairro Alto dos Passos.

A Polícia Militar levou o autor para a delegacia.Em nota, a empresa de ônibus informou que "os funcionários são orientados a apoiar o passageiro (vítima) de qualquer possibilidade de crime dentro dos coletivos".