Tiroteio na Savassi assusta moradores e mobiliza policiais em BH

Tiroteio ocorreu na região da Savassi e assustou moradores (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma troca de tiros na Avenida do Contorno, na Savassi, deixou moradores assustados na tarde desta segunda-feira (22/8). A ocorrência foi registrada em frente ao Hotel Ibis, próximo ao Pátio Savassi.

Ver galeria . 10 Fotos Perseguição de carro e troca de tiros assustou moradores e comerciantes (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

No tumulto, o Argo foi atingido com vários disparos. O homem, que seria o autor dos tiros, foi levado para o Hospital João XVIII.

Proprietária de uma loja na região, a comerciante Janaína Pinheiro, de 47 anos, presenciou o momento de tensão: "Os policiais estavam atirando para baixo, apenas para fazer o carro parar e abordar os assaltantes. Eles foram atirando até conseguir parar o carro em frente à loja. Pelo menos seis policiais correram em direção ao carro. Em nenhum momento, eles atiraram em direção a quem estava no carro".

"No momento, eu fiquei com medo e sentei no chão. Não vi o restante, inclusive quantos estavam dentro do carro. Acho que foram mais de 20 tiros", acrescentou.

De acordo com o relato de testemunhas, outros carros invadiram a contramão na Avenida do Contorno para não serem atingidos pelos tiros no momento.

Várias viaturas da Policia Militar foram acionadas para intensificar a segurança no local e interditaram a pista do ônibus. O fluxo seguiu somente em duas faixas.