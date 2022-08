Polícia Civil realiza busca e apreensão contra jogos de azar em Contagem

Os delegados Elisa Moreira (à esquerda) e Felipe de Ligório (à direita) e o chefe da Polícia, César Augusto e Delegado (ao centro) concederam uma coletiva de imprensa para dar detalhes da investigação. (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação) A Polícia Civil cumpriu nesta segunda-feira (22/8) oito mandados de busca e apreensão em Contagem. Estão sendo investigados oito suspeitos de integrarem uma organização responsável pelos crimes de explorar jogos de azar e lavagem de dinheiro. Uma das apreensões foi realizada em um imóvel no Parque Recreio, onde ocorria um bingo clandestino.









Foram apreendidos diversas cartelas de bingo, uma máquina grande usada para sortear as bolinhas e mais de 20 computadores. O prejuízo à organização criminosa foi estimado pela polícia em R$ 250 mil.

Em um imóvel, no Parque Recreio, funcionava uma casa clandestina de bingo onde foram apreendidos R$ 250 mil em materiais (foto: Polícia Civil/Divulgação )





O proprietário da casa foi contatado e seu advogado foi até o local. À polícia, ele disse que não sabia que lá funcionava um bingo, e achava que um restaurante funcionava no local.





A casa clandestina de bingo funcionava pela noite, das 19h às 5h. Segundo a polícia, o público majoritário era de pessoas mais velhas e idosos. Além do bingo, foram encontradas marcas de máquinas de caça-níquel no local, mas não havia nenhuma no momento da apreensão.





A Polícia Civil afirmou que, provavelmente, o que era arrecadado pelos criminosos era desviado para outros estabelecimentos, abertos para lavar esse dinheiro.





Os oito mandados foram emitidos pela comarca de Contagem, a pedido da Polícia Civil de Contagem.

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.