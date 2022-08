Polícia Civil vai fazer levantamento de carros atingidos por fogo em pátio

Fogo em lote vago se alastrou e atingiu carros em pátio do Detran (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Polícia Civil vai fazer um levantamento de todos os 50 veículos que foram danificados no incêndio que atingiu o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), no bairro Palmeiras, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (15/8).

Em nota, a Polícia informou que o levantamento irá avaliar as condições de cada veículo atingido pelo fogo e que os pátios credenciados pelo Detran têm seguro para danos como este.

A Polícia Civil irá apurar as causas e circunstâncias do incêndio.

Entenda

Na noite dessa segunda-feira, um incêndio em um lote vago atingiu o pátio do Detran. 50 carros foram danificados.

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 1000 veículos estavam no local no momento do incêndio, sendo que aproximadamente 300 veículos estavam na área em que o CBMMG atuou.

“Com a atuação rápida das equipes, foram atingidos menos de 4% da quantidade total de veículos no pátio”, informou a assessoria dos militares.