Idoso morre carbonizado durante incêndio em residência

O fogo foi combatido pela Polícia Militar (PM). (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)



Um idoso, de 63 anos, morreu carbonizado no incêndio a uma casa na madrugada desta segunda-feira (15/8), no bairro Rosário, em Luz, no Centro-Oeste de Minas. As causas deverão ser investigadas pela Polícia Civil (PC).



O corpo da vítima foi encontrado carbonizado durante o processo de rescaldo realizado pelos bombeiros. Não havia mais ninguém na residência.



Os militares também vistoriaram a estrutura física do imóvel para verificar se ela havia sido comprometida. A Defesa Civil do município deverá tomar as providências necessárias.



As causas do incêndio ainda não foram apontadas. O laudo deverá ser apresentado pela perícia da Polícia Civil que esteve no local.

*Amanda Quintiliano especial para o EM