Incêndio de grandes proporções mobiliza bombeiros na MG-010, em Vespasiano

Área atingida pelo incêndio na MG-010, em Vespasiano (foto: CBMMG/Divulgação )

Um incêndio de grandes proporções atinge a vegetação às margens da rodovia MG-010, no KM 24, na tarde deste domingo (14/8), em Vespasiano, Grande BH. O fogo está próximo de duas empresas: Grupo Geradores e Rodoagro. Três equipes estão no local e outras duas foram deslocadas para ajudar no combate às chamas.

Brigadistas das empresas e um caminhão-pipa também auxiliam os bombeiros.





“É uma área de vegetação mista, de pastagem. O incêndio está localizado na área das duas empresas. Nossas equipes estão cercando o incêndio, fazendo o monitoramento e o combate”, disse a Tenente Jaqueline que está à frente da operação.





Ela contou ainda que as equipes fizeram a proteção de uma área de casas próxima à rodovia para evitar que o fogo atingisse as residências.





“Também foram feitos aceiros nas áreas das empresas com utilização de máquinas para conter o avanço do incêndio”, concluiu. Aceiro é a retirada de vegetação em volta de propriedades e matas, para impedir a propagação de incêndios.