BH: Polícia Civil recupera R$ 1 milhão em jóias, relógios e outros objetos

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) recuperou, nessa quinta-feira (18/8), objetos avaliados em R$ 1 milhão, furtados de dois apartamentos do bairro Serra, região Centro-Sul de Belo Horizonte. As vítimas colecionavam jóias e relógios de marcas renomadas.



De acordo com as investigações da PCMG, a dupla transita por bairros de classe média alta e agem ao perceber uma certa facilidade na entrada de imóveis que possam conter objetos de valor. Os suspeitos não arrombam as portas, no entanto, entram nas casas fazendo uma espécie de serviço de chaveiro, e levam o material sem deixar marcas.



De acordo com as investigações da PCMG, a dupla transita por bairros de classe média alta e agem ao perceber uma certa facilidade na entrada de imóveis que possam conter objetos de valor. Os suspeitos não arrombam as portas, no entanto, entram nas casas fazendo uma espécie de serviço de chaveiro, e levam o material sem deixar marcas.



Segundo o delegado João Prata, os criminosos são velhos conhecidos da delegacia especializada e já foram detidos algumas vezes, mas se encontram em liberdade. “No ano de 2014, me recordo bem, foram apreendidas muitas jóias e um farto material bélico como munição, acho que duas ou três submetralhadoras, pistolas, revólveres. Eles ficaram presos, mas a pouco tempo estão em liberdade e continuam na prática criminosa”, explicou o delegado.



Por já possuir o histórico dos suspeitos, a Polícia Civil mapeou os possíveis locais onde o material estaria armazenado e o recuperou, em sua totalidade, na região da Pampulha. Entre os objetos furtados estão jóias, relógios, munições e carregadores. As vítimas foram restituídas.

Golpe em idosos



Golpe em idosos

Esse golpe já estaria em curso há alguns meses, e tem comprometido a renda desses idosos. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos 30 celulares, 15 computadores, um HD externo e outros documentos.



Esse golpe já estaria em curso há alguns meses, e tem comprometido a renda desses idosos. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram apreendidos 30 celulares, 15 computadores, um HD externo e outros documentos.



