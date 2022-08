Tiroteio na Savassi: assaltante morre depois de ser atingido por disparos

Depois de trocar tiros com a polícia, homem não resistiu ao ser baleado (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Um homem morreu depois de troca de tiros com a polícia na tarde desta segunda-feira (22/8) na Avenida do Contorno, próximo ao Pátio Savassi. Os disparos provocaram pânico entre moradores da região e motoristas, que tentaram se proteger de todas as formas possíveis.

A confusão teve início quando a Polícia Militar identificou um veículo suspeito, um Argo branco, que descia a Avenida Uruguai e começou a persegui-lo. Logo, o ocupante do carro reagiu e atirou contra os militares . Imediatamente, os policiais efetuaram vários disparos em direção ao carro.

Ao tentar escapar da PM, o Argo atingiu vários outros carros que estavam na mesma direção.

"Em Belo Horizonte, eu nunca vi um negócio desse não, acho que a polícia agiu muito bem', disse um dos motoristas que colidiram com o Argo.

Um dos tiros acertou o homem, que chegou a ser resgatado com vida e levado para o Hospital João XVIII, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo do homem será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Bairro Nova Gameleira.





No momento do tiroteio, vários carros invadiram a contramão na Avenida do Contorno para não serem atingidos pelos disparos.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito tinha histórico de roubos na região. Uma vítima prestou contra ele nesta segunda-feira no 22º Batalhão da Polícia Militar.