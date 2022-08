Homem é morto com mais de 30 tiros no Bairro Betânia, em BH

Militares informaram que, segundo moradores, o homem estaria comercializando entorpecentes próximo ao local do crime, quando foi surpreendido por disparos (foto: Imagem Ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um homem de 25 anos foi morto, nesse domingo (21/8), com mais de 30 tiros na linha férrea do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte. Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima era acusada de ter desviado dinheiro do tráfico de drogas.