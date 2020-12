COVID-19: taxa de ocupação de leitos de UTI volta a crescer em Sete Lagoas

Atualmente, 16 leitos de UTI exclusivos para COVID-19 estão ocupados nos três hospitais da cidade (foto: Prefeitura Municipal de Sete Lagoas/Divulgação)

As autoridades de Sete Lagoas vêm acompanhando a evolução dos casos confirmados de COVID-19 no último mês na cidade. Assim como a média de novos casos vem crescendo, a taxa de ocupação dos leitos de UTI registrou elevação de quase 10 pontos percentuais no último mês.





No início de novembro, 10 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus estavam sendo utilizados. No boletim epidemiológico municipal divulgado nesta quarta-feira (2/12) são 16 os leitos ocupados, um crescimento de 60%. A taxa de ocupação, que estava em 16,4% em novembro, passou para 26,2% atualmente.





Apesar dos números não gerarem alarme, a ocupação dos leitos de UTI se encontra no mesmo patamar de meados de agosto, quando a epidemia teve seu auge na cidade. No dia 12 daquele mês, 25% dos leitos de UTI próprios para COVID-19 se encontravam ocupados. Duas semanas depois esse índice passou para 30%.





Sete Lagoas tem hoje 38 pacientes internados em hospitais da cidade com Síndrome Respiratória Aguda Grave, com 22 deles em enfermaria e 16 em UTI. Entre os internados, 26 testaram positivo para COVID-19, um teve resultado negativo e 11 aguardam resultados de exames. Entre os positivos, 17 são de Sete Lagoas. Os demais são de Pompéu, Baldim, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Abaeté, Santana de Piramama e Governador Valadares.





No Hospital Municipal são 17 pacientes internados com coronavírus, com 11 deles em UTI; no Hospital Nossa Senhora das Graças são nove internações, sendo sete em enfermaria, dois em UTI e um em pediatria do SUS. No Hospital da Unimed há nove pacientes, sendo três em UTI; e na UPA há três internações, todas em enfermaria.





Entre os 16 internados em UTI, dez são de Sete Lagoas, dois de Pompéu e um de cada uma das cidades de Baldim, Maravilhas, Caetanópolis e Governador Valaddares.

Novos casos

O número de novos casos da doença deu uma desacelerada nesta quarta-feira. Nos últimos dias, a cidade bateu recordes de casos positivos em 24 horas, chegando a registrar mais de 80 casos em um dia . Nesta quarta foram confirmadas mais 33 pessoas infectadas por coronavírus, sendo 19 mulheres e 14 homens.





Com isso, o número de casos positivos agora é de 3.973. A cidade segue há três semanas sem novos óbitos em decorrência de complicações da COVID-19, já que a morte suspeita ocorrida no Hospital Municipal na última sexta-feira, de um homem de 49 anos, foi descartada por exames. Assim, Sete Lagoas tem hoje 63 óbitos desde o início da pandemia, 17 pacientes hospitalizados, 108 se recuperando em casa e 3.785 curados.





Comparando a cidade com outros quatro municípios mineiros com população entre 200 mil e 300 mil habitantes, a taxa de letalidade da doença em Sete Lagoas é hoje de 1,6% (3.973 contaminações e 63 óbitos). Em Divinópolis é de 3% (2.543 contaminações e 78 óbitos), em Santa Luzia chega a 4% (2.734 contaminações e 109 óbitos), em Governador Valadares é de 3,4% (10.237 contaminações e 353 óbitos) e em Ipatinga é de 2,1% (11.720 contaminações e 247 óbitos).