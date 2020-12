Com COVID-19, deputado estadual Douglas Melo é internado em BH

Deputado está internado em hospital de Belo Horizonte junto com sua esposa, que apresenta sintomas e aguarda resultado de exame (foto: Redes sociais/Reprodução)

Douglas Melo (MDB), anunciou em suas redes sociais que está com COVID-19. Na cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a média diária de casos cresceu O deputado estadual e ex-candidato à Prefeitura de Sete Lagoas,(MDB), anunciou em suas redes sociais que está com. Na cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, adiária decresceu 142% em novembro





Segundo Melo, os sintomas começaram a aparecer na quinta-feira passada (26/11), quando passou a tossir muito e a sentir febre. No dia seguinte, a temperatura aumentou e, no sábado, foi submetido ao exame para detecção do coronavírus. No início da noite desta segunda-feira (30/11), o deputado confirmou que estava com a doença.





“Acaba de sair a confirmação que realmente fui infectado com o vírus. Já estou me tratando com antibiótico e remédio para controlar a febre. A sensação de desconforto causada é enorme, estou com febre, falta de paladar, diarreia, muita tosse e dor pelo corpo”, afirmou em post na internet.





Ao Estado de Minas nesta terça-feira, Douglas Melo disse que, por recomendação médica, precisou ser internado, uma vez que 25% dos seus pulmões estavam comprometidos. Além disso, os médicos detectaram uma alteração no fígado.





Ele explicou ainda que sua esposa se encontra internada no mesmo hospital, em Belo Horizonte. Ela está com sintomas da doença, realizou o exame, mas ainda aguarda o resultado. Seus filhos se encontram em casa e estão assintomáticos.





Nas redes sociais, o deputado reforçou o pedido para que as pessoas continuem tomando as medidas protetivas contra a COVID-19. “Peço a todos para se cuidarem e continuarem a fazer sua parte, porque o vírus tem alta taxa de transmissão e os sintomas são terríveis. Use máscara, álcool em gel e faça sua parte contra o COVID”.

Números crescem

De acordo com o boletim epidemiológico municipal, emitido nesta terça-feira (1º/12), Sete Lagoas registrou 76 novos casos positivos da doença, sendo 35 mulheres e 41 homens, elevando o número de contaminados para 3.940 desde o início da pandemia. Entre eles, são 63 óbitos, 20 hospitalizados, 144 pessoas em isolamento domiciliar e 3.713 curadas.





Com um aumento de 1,75% nas notificações de novos casos suspeitos nas últimas 24 horas, a cidade tem hoje 1.232 pessoas em monitoramento. Os testes com resultado negativo para COVID-19 já somam 12.751 desde o início da pandemia. O monitoramento para casos de síndrome gripal inespecífica já foi encerrado para 1.831 suspeitos.





Ao todo são 35 pacientes hospitalizados na cidade por causas respiratórias, sendo 21 em enfermaria e 14 em UTI. Destes, 28 testaram positivo para COVID-19, um teve resultado negativo e nove aguardam resultado de exames. Dos 28 pacientes positivos internados, 20 são de Sete Lagoas. Os demais são de Pompéu, Baldim, Abaeté, Caetanópolis, Cachoeira da Prata, Santana de Pirapama e Governador Valadares.





Hoje são 15 pacientes internados no Hospital Municipal (sendo nove em UTI), dez internados no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo sete em enfermaria, dois em UTI e um em pediatria do SUS: uma criança de 4 anos. Há ainda dez pacientes internados no Hospital da Unimed (sendo três em UTI) e três na UPA, em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI destinados exclusivamente a pacientes com COVID-19 na cidade, incluindo leitos do SUS e da saúde suplementar, é de 23%.





O telefone para informações e dúvidas sobre coronavírus em Sete Lagoas, o 3773-2576, está em novo horário. Agora ele funciona de 7h às 17h, de segunda a sábado.