Comércio poderá funcionar no feriado de 8 de dezembro em BH; veja regras

Decoração natalina em loja no Centro de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

dede Belo Horizonte (/BH) emitiu nota, na tarde desta quarta-feira (2), informando que o comércio poderá funcionar durante o feriado municial de 8 de dezembro (Imaculada Conceição), conforme legislação e convenção coletiva.Em função da restrição de funcionamento, provocada pela pandemia da, os lojistas deverão cumprir os protocolos estabelecidos pela administração municipal.De acordo com a CDL, caso o lojista opte por funcionar durante o feriado, ele deverá observar os requisitos referentes aos empregados. São eles:- jornada de oito horas, com mínimo de uma hora de intervalo;- jornada de hora extra com direito ao adicional de 70%; - uma folga compensatória a ser concedida no prazo de até 60 dias após o respectivo mês do feriado, desde que não recaia em feriado ou repouso semanal remunerado;- decorrido o prazo de 60 dias, se o empregador não tiver concedido a folga, o empregado fará jus ao recebimento de horas extras, pagas com o adicional de 70% sobre o valor do salário-hora normal;- as empresas deverão fornecer, ao empregado, vale-transporte para o trabalho no respectivo feriado. A Convenção Coletiva, acima mencionada, se aplica à categoria profissional dos empregados do comércio lojista.Asque não são regidaspor essa convenção coletiva são: comércio atacadista; comércio atacadista e varejista de gêneros alimentícios; comércio atacadista de tecidos vestuário e armarinho; comércio varejista de maquinismos, ferragens, tintas e material de construção e comércio varejista de automóveis e acessórios.Os estabelecimentos não abrangidos deverão verificar os requisitos referentes aos empregados nos respectivos sindicatos.