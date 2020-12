COVID-19: Falta de leitos em Valadares força transferência para Divinópolis

Uma paciente acometida pela COVID-19 foi transferida de helicóptero de Resplendor para Divinópolis (foto: Stephano Mattos Divulgação)





A falta de leitos UTI COVID-19 SUS em Governador Valadares motivou a transferência da paciente para Divinópolis, distante quase 600 quilômetros de Ituêta. Para evitar transferências para cidades fora da macrorregião de saúde Leste, o governo do estado está viabilizando a abertura de novos leitos UTI COVID-19 SUS em Peçanha e Mantena.









Em Governador Valadares, o Boletim Epidemiológico COVID-19 expedido pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira, registrou 31 casos confirmados de COVID-19 e uma morte, números bem menores que os da semana passada.





Para amenizar a situação crítica no Hospital Municipal, a Prefeitura reabriu os três leitos UTI COVID-19 SUS que haviam sido interditados na sexta-feira (10/12) por causa de infiltração causada pelas chuvas no teto de uma ala de UTI. Em nota, a Prefeitura voltou a afirmar “que o município está sob a governabilidade do Minas Consciente e continua não medindo esforços para salvar vidas”.

