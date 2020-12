Prefeitura interdita 3 leitos UTI COVID-19 após infiltração em Valadares

Os leitos UTI que foram interditados estão em uma ala do Hospital Municipal de Governador Valadares (foto: Juninho Nogueira Divulgação)





Durante a sexta-feira, o setor de Engenharia da Prefeitura trabalhou no local para resolver o problema em caráter de urgência. A prefeitura informou que, por conta desta interdição, a taxa de ocupação de leitos da UTI COVID-19 SUS no boletim epidemiológico de sexta-feira, teve uma alteração considerável, aproximando-se dos 100%.









Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Saúde informou que "é importantíssimo que as pessoas continuem seguindo as orientações dos profissionais da saúde, fazendo a higienização correta das mãos com água e sabão ou álcool em gel, usando máscaras faciais cobrindo nariz e boca, e mantendo o distanciamento social o máximo possível."

A Prefeitura deinterditou 3SUS no Hospital Municipal. Afoi feita nesta sexta-feira (11/12) por causa de uma infiltração no teto da ala onde esta os leitos. A chuva que caiu em Governador Valadares na quinta-feira causou a infiltração e as goteiras~surgiram, molhando tudo.