Comércio do Vale do Aço terá horário de Natal unificado em três cidades

Comércio da área central de Ipatinga, que terá movimentação maior nos dias que antecedem ao Natal





No sábado (19/12), as lojas funcionarão de 9h às 17h. No domingo (20/12), terão autorização para abrir as portas de 9h às 13h. Segunda, terça e quarta-feira, dias 21, 22 e 23, o funcionamento será de 9h às 21h.









Os ofícios informando sobre o horário especial foram encaminhados pelo Sindcomércio às polícias Militar e Civil da região, às unidades do Corpo de Bombeiros, prefeituras e empresas de ônibus.





O lojista que optar por usar a mão de obra de seu empregado no domingo (20/12), de 9h às 13h, terá de protocolar no sindicato que representa os seus empregados, até a próxima quarta-feira (16/12), a relação dos funcionários escalados para trabalhar.

O Sindcomércio Vale do Aço informou que a abertura no domingo é facultativa, pois a empresa pode optar por não funcionar no dia 20 e ainda cumprir normalmente o restante do horário especial, com as devidas compensações.





Na quinta-feira (24/12), o comércio de Ipatinga, Fabriciano e Timóteo vai funcionar das 9h às 18h. A compensação das horas a mais trabalhadas durante o período de Natal será no dia 2 de janeiro (sábado), quando o comércio estará de portas fechadas, e nos três últimos dias de Carnaval (15, 16 e 17/02), ocasião em que as empresas também não terão autorização para abrir.

O funcionamento ampliado do comércio denos dias que antecedem o Natal terá início no próximo sábado (19/12). Os horários de funcionamento das lojas serão os mesmos para as três cidades. A medida foi acertada nesta sexta-feira (11/12), depois das assinaturas de convenções coletivas de trabalho entre os representantes dos empregados e patrões.