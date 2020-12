Mulher se recusa a fazer sexo e é agredida pelo marido com socos e chutes

A região onde mora a mulher agredida se chama "Niterói" porque fica do outro lado da ponte de São Raimundo (foto: Tim Filho)









Revoltado com a negativa da mulher, o homem, que estaria muito alterado, partiu para a agressão física, desferindo socos e chutes na sua companheira, que conseguiu escapar das agressões por um breve momento, saindo de casa e correndo para a rua.





Mas o homem, segundo depoimento da mulher, foi atrás dela e a alcançou no meio da rua, e continuou a agressão, com mais socos e chutes. Com a chegada da PM, o homem se acalmou e a mulher contou aos policiais militares que agressões como ela havia sofrido naquela noite são frequentes, e que já fez o registro de várias ocorrências contra o companheiro.

Na delegacia da Polícia Civil, a mulher pediu ao delegado de plantão uma medida protetiva, apenas. Não quis que fosse aberto inquérito policial contra o companheiro, que será ouvido por um juiz na próxima semana e terá de explicar porque agride a sua companheira, com a frequência que ela relatou à PM.





