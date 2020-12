Comércio de Governador Valadares vai funcionar durante a onda vermelha

Lojas comerciais na Rua Israel Pinheiro, área central de Governador Valadares, com espaço da calçada ocupado por ambulantes (foto: Tim Filho)





Apesar da situação crítica, os comerciantes da cidade se mantiveram contrários às medidas restritivas de funcionamento do comércio durante a vigência da onda vermelha, principalmente com a aproximação do período natalino, que possibilita um incremento nas vendas.









Entre as medidas está a permissão para que as lojas possam receber uma pessoa ocupando espaço de 10 metros quadrados, desde que, para isso, os comerciantes façam o controle de acesso dos clientes para assegurar o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, inclusive em filas, ainda que externas ao estabelecimento. O controle de acesso também deverá proibir o ingresso nas lojas, de pessoas que não estejam usando máscaras faciais.





Os estabelecimentos do comércio varejista e atacadista, o shopping center, os bancos

e estabelecimentos similares e as agências lotéricas deverão, conforme autoriza o decreto, ampliar, até o máximo possível, o horário de atendimento ao público, e estão utorizados a funcionar de 6h às 24h.





Os bares e restaurantes poderão funcionar no horário de 6h às 22h, devendo observar todas as regras previstas no protocolo do Plano Minas Consciente, ficando vedado o consumo em pé.

