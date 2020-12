COVID-19: Cidades do Vale do Aço não seguem as restrições da onda vermelha

Coronel Fabriciano decidiu não seguir o Minas Consciente e adota desde 29/11 medidas próprias para conter a COVID-19 (foto: Divulgação PMCF)





A retirada, de acordo com a prefeitura, se deu em cumprimento a decisão do Supremo Tribunal Federal, que assentou a competência e autonomia do município em seguir seus protocolos próprios no enfrentamento da pandemia COVID-19. Diante disso, a prefeitura reafirmou que tem totais condições de seguir independente do governo de Minas Gerais e adotando suas próprias medidas de segurança sanitárias contra o Novo Coronavírus.





Santana do Paraíso





Embora a macrorregião do Vale do Aço tenha sido enquadrada na onda vermelha, o comércio local de Santana do Paraíso permanecerá aberto. A prefeitura local informou que o município integra a microrregião de Ipatinga, que possui os índices compatíveis com a onda amarela.





A prefeitura de Santana do Paraíso, por meio de nota, reforçou a importância de a população se conscientizar que o momento é delicado e todos precisam unir para combater a COVID-19, adotando todos os protocolos sanitários de saúde, como utilização de máscara facial (inclusive nos espaços públicos), higienização das mãos, evitar aglomerações, dentre outros e, quem puder, fique em casa.

A decisão do Comitê Extraordináriode incluir o Vale do Aço navermelha do Planos Minas Consciente não fez diferença para algumas cidades da região., a segunda maior cidade do Vale do Aço, informou que desde 29/11, retirou-se do Minas Consciente por meio do decreto municipal nº 7.407.