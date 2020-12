Transporte clandestino em MG já gerou mais de 12 mil multas em 2020

Combate ao transporte clandestino em Minas Gerais já gerou mais de 12 mil multas em 2020 (foto: DER-MG/Reprodução)

O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais () realizou mais de 6 mil operações deao transporte coletivoentre janeiro e novembro deste ano. As ações foram realizadas em todo o estado e resultaram na aplicação demil multas eveículos apreendidos.

Na Região Metropolitana de(RMBH), foram realizadas 1.896 abordagens, 457 delas em área próxima aocentral da capital, ponto recorrente de abordagem de passageiros e de saída de viagens ilegais. No, somente nas rodovias próximas a Uberlândia e Uberaba, foram realizadas cerca de 1,1 mil operações.

No Norte de Minas, as operações contra clandestinos foram realizadas, em sua maioria, nas rodovias BR-135, BR-365, BR-251 e BR-122, que dão acesso às cidades polos da região, como Montes Claros, Januária, Janaúba, Salinas e Pirapora. Nessas vias, quase 1,3 mil ações de fiscalização foram executadas neste ano. Já na Região Leste do estado, aproximadamente 600 ações foram feitas em cidades situadas às margens da BR-116, como Teófilo Otoni e Governador Valadares.

Com a chegada do período de festas de final de ano e férias escolares o DER-MG espera um aumento expressivo na procura por viagens, a despeito da pandemia de COVID-19. Com isso, o órgão, que deve intensificar as operações no período, alerta para o risco de viagens em veículos irregulares e sem permissão para o transporte coletivo.

“Ao planejar sua viagem, o passageiro não pode se deixar seduzir pelo preço mais barato dos transportadores ilegais, correndo o risco de ter sua viagem interrompida se for parada numa blitz ou, na pior das hipóteses, sair muito mais cara por causa da perda de vidas em decorrência de acidentes como os observados nas estradas nos últimos meses”, alerta o diretor de Operações Viárias do DER-MG, Anderson Tavares Abras.

O DER-MG destaca que as viagens de empresas legalizadas são realizadas em conformidade com a legislação vigente, com todas as manutenções periódicas e veículos submetidos a vistorias. Além disso, há seguro em favor dos passageiros e os transportadores cumprem com as normas trabalhistas e com o período de descanso dos condutores. O órgão alerta que nos acidentes que envolvem transporte irregular, mesmo que se tenha seguro, os passageiros podem não ser indenizados, uma vez que não houve o aval das autoridades para a sua realização.

Antes de contratar a viagem, o cidadão pode verificar se a empresa e o veículo estão devidamente cadastrados pelo portal do DER-MG.

