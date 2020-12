Justiça condena 16 integrantes de quadrilha que agia no Morro do Papagaio

Traficantes tiveram penas aumentadas por envolverem crianças do Morro do Papagaio nos crimes (foto: Reprodução/Google)

Integrantes do grupo conhecido por Comando do Beco do Galope (CBG), que agia no Aglomerado Morro do Papagaio,foramem primeira instância, pelo juiz Thiago Colnago, da 3ª Vara de Tóxicos de Belo Horizonte. Os acusados tiveram as penas aumentadas por envolverem crianças ou adolescentes, e o crime praticado com emprego de arma de fogo. As práticas relacionadas à associação para o tráfico de drogas ocorreram no período de fevereiro a outubro de 2018.