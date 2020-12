Homem é morto a tiros na frente de clientes; suspeita é de crime passional

Proprietário de hamburgueria levou 18 tiros na face e no tórax. Polícia suspeita de que o criminoso era marido de uma mulher com quem a vítima tinha um caso. (foto: Google Maps)

O dono de uma hamburgueria situada no Bairro Glória, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi assassinado ana presença de seusnoite dessa quarta-feira (9/12). Ele era um dos sócios do estabelecimento conhecido como Karlão Burger, situado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, número 601.Segundo a Polícia Militar, Gladyson Gomes da Silva, de 48 anos, foi morto com 18 disparos na face e no tórax dentro de sua loja, enquanto conversava com um casal de amigos.O crime foi cometido por dois homens, que chegaram ao local em um Fiat Siena marrom. A movimentação foi registrada por câmeras de segurança de uma casa de açaí próxima à hamburgueria.Um dos suspeitos, identificado apenas como Carlos, tem 36 anos. Testemunhas relataram à PM que Gladyston mantinha umextraconjugal com a esposa de Carlos. No celular da vítima, os agentes encontraram áudios e mensagens em que o suspeito faziade morte ao comerciante e à companheira.Procurado pelos policiais, Carlos negou ser o autor do. A ocorrência foi encerrada na 6ª Delegacia Especializada de Homicídios (DHPP) de BH.