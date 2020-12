Homem mata primo da esposa a tiros em Brumadinho

Vítima morreu ao chegar à UPA de Brumadinho (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um homem de 29 anos é procurado pela polícia suspeito de matar outro de 22 na noite dessa segunda-feira em Brumadinho, na Grande BH. O homem que morreu era primo da esposa do suspeito. Segundo a Polícia Militar (PM), informações colhidas no local dão conta de que o crime pode ter sido motivado pelo comércio de drogas.









Em seguida, muito agitado, o suspeito entrou em casa, saiu com um objeto na mão e logo vieram os estampidos. Ele foi visto correndo em direção a uma linha férrea que passa pelo bairro. Depois, a vítima foi encontrada caída no chão e eles viram que se tratava do primo da esposa do suspeito. Ele foi atingido por tiros no tórax e em uma das mãos. O rapaz morreu ao chegar à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Brumadinho. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim.





Atrás do agressor, os policiais fizeram buscas em São José do Paraopeba e Águas Claras, onde a mãe dele teria residências, mas ele não foi encontrado. Pessoas que não quiseram se identificar disseram à PM que o suspeito e a vítima tinham envolvimento com drogas, e que a venda pode ter gerado o desentendimento que acabou em homicídio. A polícia também encontrou registros criminais com o nome do suspeito. O caso foi encaminhado à Polícia Civil.