Espetáculo de Natal em Nova Era é confirmado apesar da pandemia

Espetáculo completa nove anos e a cada Natal se mostra ainda mais imponente (foto: Artur Moreira/Divulgação)

Há nove anos, a cidade de Nova Era, localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é visitada por inúmeros turistas pela sua iluminação de Natal. E, neste ano, o espetáculo de luz no Bairro Colina está garantido, apesar da pandemia provocada pela COVID-19.





Embora atualmente more nos Estados Unidos, o artista plástico Artur Moreira, idealizador do projeto, viveu a maior parte de sua vida na cidade mineira. Todos os anos ele faz questão de voltar às raízes para fortalecer essa tradição e amplia a decoração do parque público localizado no bairro onde cresceu. Para isso, ele conta com a ajuda de vários artistas na empreitada.





“O projeto começou há nove anos, comecei a revitalizar a frente da casa dos meus pais e no primeiro ano eu só tinha um [artefato] inflável. A cada ano fui expandindo, enfeitando mais. O sonho cresceu e há cinco anos tenho o apoio dos artistas de Mariana, que vêm me ajudar, assim como São José da Lapa, e eu ajudo eles em suas cidades também”, conta o artista.





Neste ano, Moreira conta que a meta era levar a iluminação até a escadaria e à passarela. Toda a beleza impressiona até mesmo quem passa pela BR-381, uma vez que o Bairro Colina fica às margens da rodovia. O custo do projeto, da decoração e até mesmo da energia e água utilizados é arcado por Artur.





Todo o custo com a ornamentação, iluminação e água fica a cargo do artista plástico (foto: Artur Moreira/Divulgação)

Apesar de a pandemia não impedir o espetáculo natalino, a Prefeitura não autorizou a realização do evento Arte na Praça, que traz diversas ações educativas para o público infantil. A restrição se dá para impedir a aglomeração. Para quem irá observar o Natal Luz, também será preciso atender aos protocolos de segurança, como o uso de máscaras, o distanciamento entre as pessoas e a higienização das mãos com álcool em gel. A decoração natalina ficará aberta à visitação até o dia 6 de janeiro.





O parque público, localizado no bairro Colina, às margens da BR-381, KM 327, Nova Era, foi o ponto de partida para as ações sociais que implementaria ao longo de sua carreira. Iniciaria uma transformação paisagística, novas imagens surgiriam no espaço ora esquecido pelo poder público.

Mais pela comunidade





“Percebi que a nossa praça e seu entorno necessitavam de ações básicas como limpeza, capina, manutenção e iluminação. Com empenho era possível banir o aspecto de abandono caracterizado ali. Era possível ressignificar nosso espaço. A bela vista proporcionada por aquele ponto estava oculto e devia ser expresso para todos. Todos deviam vê-la como eu a vejo. Tive um ‘insight’, um desejo de fazer, mudar, proporcionar qualidade ao local com melhorias pontuais que contribuíssem para o bem-estar da comunidade, sem esquecer do processo de conscientização coletiva que é tão importante quanto as ações físicas e financeiras.



Para engajar a comunidade é realizado, no Natal, desde a criação do Parque, o Arte na Praça, que é o momento em que a comunidade é reunida com ações recreativas para as crianças. A praça tornou-se um ponto turístico, pois a iluminação natalina, a decoração temática e a queima de fogos de artifícios levam à visitação de pessoas da cidade, de quem transita na BR. Esse é o prazer em ajudar, em fazer. Sugiro às pessoas que têm ideias e/ou recursos financeiros que o façam. O bem é coletivo e, principalmente, para quem o faz”, diz.

O conceito do projeto implantado no Bairro Colina foi revitalizar locais utilizados pela comunidade local, como a praça, a escadaria e a passarela que conectam o bairro à cidade. Ele participa ativamente desde a idealização do projeto arquitetônico até a sua execução. O financiamento é feito pelo artista que contribui com parte do lucro do seu trabalho, ajuda direta de amigos e da comunidade.