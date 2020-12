COVID-19: Itajubá restringe comércio para conter avanço da doença

Itajubá tenta conter avanço da COVID-19 na cidade (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, publicou novorestringindo funcionamento doe proibindopor um período de 10 dias. A medida é para conter odana cidade.Itajubá soma 1.801 casos confirmados de, sendo 70 mortes registradas pela doença. Em um mês, o município teve mais 182 pessoas infectadas e 10“Fizemos isso por precaução. Saindo na frente para evitarmos problemas. Uma bomba relógio que infelizmente pode acontecer”, alerta Rodrigo Riêra, prefeito de Itajubá.



Neste cenário, a prefeitura decidiu restringir o horário de funcionamento de bares e restaurantes até as 23h59. Segundo o documento, nestes estabelecimentos não será permitido a transmissão de jogos e nem música ao vivo, uso de sinucas e outras atividades que promovam aglomerações.

O decreto tem validade por um período de 10 dias e também proíbe, temporariamente, a realização de eventos com venda de ingressos e em repúblicas estudantis, independentemente do número de pessoas.

Segundo a prefeitura, os demais estabelecimentos autorizados a funcionarem precisarão intensificar os controles de segurança, como o uso obrigatório de máscaras, o cumprimento do distanciamento social, a correta higienização das mãos e das superfícies e o cumprimento dos protocolos gerais e específicos previstos no Minas Consciente.

O documento prevê penalidades para quem descumprir as regras. "O descumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto, no que couber, sujeitará o infrator nas penalidades de multa, interdição total da atividade, suspensão e/ou cassação de alvará de localização e funcionamento, previstas na Lei Municipal nº 3.097, de 07 de abril de 2015 (Código Sanitário do Município) e demais legislações pertinentes e correlatas, sem prejuízo de outras sanções administrativas, cíveis e penais", afirma.