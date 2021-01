COVID-19: à espera de obras, UBS de Frutal recebe agulhas e seringas

O município de Frutal, no Triângulo Mineiro, recebeu nesta segunda-feira (18/01) 17,5 mil agulhas e seringas para serem usadas na primeira etapa de vacinação contra a COVID-19. O material, que foi enviado pela Superintendência Regional de Saúde (SRS), segundo a assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, será direcionado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Sandoval Henrique de Sá, que fica no Centro.

O local onde funciona a UBS, entretando, ainda não está com todas as adequações para receber as vacinas. “A UBS passará por uma pequena, mas urgente reforma para receber as vacinas. O prédio precisa de algumas adequações e depois passará por uma inspeção virtual realizada pela Vigilância Sanitária. Por isso, precisaremos realizar uma obra em caráter emergencial para armazenar corretamente as vacinas”, contou a secretária de saúde de Frutal, Lamonise Ribeiro.