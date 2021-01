Siga voo que trará a Minas Gerais primeiras vacinas contra COVID-19

Avião tem chegada prevista no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, às 20h30 (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press) Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, o avião que trará a Minas Gerais o COVID-19. O Airbus A330neo da Azul Linhas Aéreas tem previsão de pouso às 20h30 em solo mineiro, após ter decolado, no começo da noite desta segunda-feira (18/01), do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O voo pode ser acompanhado Já está a caminho do, em Confins, o avião que trará a primeiro lote de vacinas contra a. O Airbus A330neo datem previsão de pouso às 20h30 em solo mineiro, após ter decolado, no começo da noite desta segunda-feira (18/01), do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O voo pode ser acompanhado acessando o link









O avião que está transportando os imunizantes é o maior da frota da Azul. Ele seria enviado na última sexta-feira (15/01) para Mumbai, na Índia, para buscar 2 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford/Laboratório AstraZeneca. No entanto, a falta de alinhamento diplomático entre os governos brasileiro e indiano inviabilizaram a busca na data citada. Ainda não há previsão para o transporte dos imunizantes.





Ministério da Saúde. A capital do Amazonas vive uma Como permaneceu no Brasil, o avião foi deslocado para ajudar no transporte de oxigênio medicinal para Manaus, a pedido do. A capital do Amazonas vive uma crise sanitária pela falta do gás. Somente nesse fim de semana, a aeronave, que saiu de Campinas transportou 40 cilindros, além de concentradores de oxigênio e uma tonelada de máscaras.





Após a missão em Manaus, o avião retornou para Recife nesse domingo (17/01), onde aguardava uma posição do governo federal, até que na tarde desta segunda-feira foi deslocado para Guarulhos, de onde levará lotes de vacinas para Belo Horizonte e Salvador.