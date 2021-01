COVID-19: Decreto de Zema assegura avião do Estado para transportar vacinas

Avião que trará vacinas a BH (foto) é o mesmo que traria doses importadas da Índia (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)

Primeiro lote chega a Confins em breve

O governador Romeu(Novo) sancionou decreto que dá prioridade à utilização deoficiais do Estado para transportar– ou insumos necessários para a aplicação – contra a. O transporte de pessoal também está contemplado.Segundo o texto, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Gabinete Militar do governador precisam ter, cada, ao menos um avião integralmente disponível. A ideia é que as entidades estejam em permanente contato com a secretaria de Estado de Saúde (SES).A determinação vai perdurar até o fim do estado de calamidade pública decretado em face da pandemia. O documento diz, ainda, que aeronaves extras poderão ser requisitadas. Para isso, será necessário verificar a disponibilidade da frota das entidades.O texto consta na edição de sábado (16/01) do Diário Oficial do Estado.A logística para o transporte de pessoal, vacinas e insumos deverá seguir os protocolos determinados pelo Plano de Contingência para Vacinação construído pela saúde estadual e, ainda, o que estiver em documento similar produzido peloAs primeiras doses da CoronaVac devem chegar ao Aeroporto de Confins , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, às 18h50 desta segunda-feira (18/01). Serão 577.480 exemplares A expectativa é DE que as injeções sejam remetidas aos municípios e às unidades regionais da Central Estadual da Rede de Frio. Os aviões das forças de segurança serão, justamente, os responsáveis pelo transporte das vacinas.Cada cidade ficará responsável por buscar seu quantitativo de vacinas na unidade de frios mais próxima. Os municípios que já tiverem recebido seu quantitativo poderão começar a vacinação a partir desta terça (19).