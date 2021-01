COVID-19: Vacina chega às unidades regionais de MG até esta terça-feira

Vacinas serão transportadas para a Central Estadual da Rede de Frio, onde é realizada a conferência (foto: Fiocruz/Divulgação)

O governo de Minas informou nesta segunda-feira (18/1) que as vacinas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde estarão em todas as 28 unidades regionais de saúde do estado até o final desta terça-feira (19), caso não haja imprevisto. O Estado confirmou que 577.480 doses chegarão, na tarde desta segunda, a Belo Horizonte. Pelo menos cinco pessoas serão vacinadas em Confins, segundo apurou o Estado de Minas.









O Estado planeja a vacinação de 280 mil pessoas até o fim da semana. As pessoas deverão receber as duas doses necessárias para a imunização até início de fevereiro.



Transporte até por aeronaves





O governo informou que contará com o auxílio das forças de segurança (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Policia Militar de Minas Gerais e Defesa Civil), que usarão aeronaves para garantir o transporte das doses de forma mais rápida.





Cada cidade fica responsável por buscar seu quantitativo de vacinas na unidade à qual pertence. Os municípios que já tiverem recebido seu quantitativo poderão começar a vacinação a partir dessa data.