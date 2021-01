COVID-19: profissionais das UTIs serão os primeiros a serem vacinados em BH

A primeira fase da vacinação será feita por equipes volantes em UPAs e Samu e por vacinadores dos hospitais (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

O grupo contemplado na 1ª fase é formado por:

contra-19 vai começar em Belo Horizonte pelos profissionais de saúde que atuam em, nas enfermarias COVID e nos atendimentos de urgência da rede pública e privada. Esse é o público que deve ser contemplado com a primeira remessa de vacinas enviada pelo Ministério da Saúde.A PBH aguarda uma definição oficial sobre o quantitativo de doses que será repassado à capital pelo Governo do Estado. As doses são da vacina produzida no Instituto Butantan, do laboratório Sinovac Biotech.começará a ser executado 24 horasdepois do recebimento das vacinas.A primeira fase da imunização será feita por equipes volantes eme por vacinadores dos hospitais nas unidades.De acordo com a administração municipal, BH já conta com insumos em estoque para uso na campanha. Além de seringas, há material para armazenamento das vacinas e veículos para o transporte das equipes volantes e dos imunizantes.A PBH reforça que mesmo com o início da campanha de vacinação contra a COVID-19 é muito importante a colaboração da população para evitar aglomerações, manter o uso de máscaras e a higienização correta das mãos.- Profissionais que atuam no CTI COVID (Hospitais)- Profissionais que atuam no CTI Geral (Hospitais)- Profissionais do Pronto Atendimento dos Hospitais- Profissionais das 9 UPAs e Samu- Profissionais que atuam na Enfermaria Covid