COVID em Araxá: 6 mil casos, ocupação total de leitos de UTI e Lei Seca

Primeira parte do atual boletim epidemiológico, em Araxá, divulgado nesta quinta-feira (05/03) (foto: Prefeitura de Araxá)

O último boletim epidemiológico da COVID-19, em Araxá, informou que o município ultrapassou a marca de 6 mil casos positivos da doença. Além disso, pelo segundo dia consecutivo, a cidade manteve preocupantes 100% na taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID.

Para a cidade e toda a sua microrregião, somente o Hospital Santa Casa (público) tem leitos disponíveis para infectados com a COVID-19, sendo 17 de UTI e com ocupação total, com nove pacientes de Araxá, dois de Pedrinópolis, cinco de Perdizes e um de Santa Juliana); e 22 leitos de enfermaria, com uma atual taxa de ocupação de 59% (12 cinco pacientes de Araxá, três de Perdizes, dois de Ibiá, um de Santa Juliana e um de Campos Altos).

Até o início desta quinta-feira (4/3) eram 16 leitos de UTI/COVID na Santa Casa de Araxá, mas uma das quatro UTIs que aguardava equipamentos e profissionais para ativação foi liberada durante o dia para um paciente que deu entrada com urgência de internação, segundo informações do diretor Marco Aurélio Arantes ao Portal Imbiara. “Até a próxima semana o hospital passará a contar com mais três novos leitos, totalizando 20 UTIs”, complementou.

Para isso acontecer, a Santa Casa finaliza a contratação e capacitação de novos profissionais de saúde para atuar na linha de frente. “A questão da falta de profissionais de saúde é em todo o país e não estamos conseguindo encontrar, principalmente o profissional especializado para UTI”, disse.

Ainda segundo o último boletim epidemiológico da cidade, divulgado nesta quinta-feira (4), com os 47 novos casos da doença na cidade chegou a 6.030 casos confirmados da COVID-19, sendo que destes 5.257 estão recuperados, 703 estão em recuperação e 70 morreram.

Até o momento, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Araxá, não foram necessárias transferências de pacientes da cidade, infectados com a COVID, para outras cidades da região.

Situada na região do Triângulo Sul, a cidade onde o governador de MInas, Romeu Zema, nasceu não foi incluída pelo Estado na onda roxa, a de maior restrição no programa Minas Consciente.

Novo decreto

A cidade é regida por um novo decreto municipal de enfrentamento à doença, publicado no final da tarde dessa terça-feira (2/3), que estendeu para mais sete dias a proibição da venda de bebidas alcoólicas no município. Com duração inicial de 15 dias, o decreto anterior que determinou a Lei Seca na cidade havia sido publicado em 17 de fevereiro.

Mesmo diante do colapso dos leitos UTI/COVID, segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura, as escolas particulares de Araxá retornarão as atividades na segunda-feira (8/3) no modelo híbrido (remoto e presencial). As estaduais também voltarão no dia 8, a princípio ainda restritas ao modelo remoto.





Desde o início da pandemia, fevereiro foi o pior mês para o município em número de mortes e casos positivos da COVID-19. Foram registrados no mês passado 1.418 novos casos da doença, 377 casos a mais que janeiro, e 20 óbitos – nove a mais que outubro do ano passado.