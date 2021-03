Araxá: leitos de UTI/COVID lotados e modelo híbrido em escolas privadas

Primeira parte do atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado no final da tarde desta terça-feira (2/3) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Mesmo diante de uma preocupante taxa de ocupação de leitos UTI/COVID em quase 90% e um decreto municipal de enfrentamento à doença com duras medidas restritivas como, por exemplo, a proibição da venda de bebidas alcoólicas, as escolas particulares de Araxá retornarão as suas atividades na próxima segunda-feira (8/3) no modelo híbrido (remoto e presencial). Já as estaduais também voltarão no dia 8, a princípio, ainda restrita ao modelo remoto.

Segunda parte do atual boletim epidemiológico de Araxá, divulgado no final da tarde desta terça-feira (2/3) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, o município vai seguir recomendações do governo mineiro após a Secretaria de Estado de Educação divulgar, na semana passada, o Plano de Retorno da Educação durante a pandemia.







“Mesmo com o retorno autorizado pelo estado, a decisão de mandar o aluno para a escola, será de livre escolha da família, sendo que o estudante não receberá falta e continuará recebendo atendimento de forma remota.

Todas as medidas de prevenção à disseminação da COVID-19 foram aplicadas nas escolas, como, higienização nos mobiliários, disponibilização de equipamentos de proteção e produtos de higiene para alunos, professores e funcionários. Os cuidados para que as escolas não sejam locais de propagação do coronavírus incluem o distanciamento social, o uso de máscaras e álcool em gel”, assegurou a prefeitura de Araxá, por meio de nota.

Com relação ao retorno do ano letivo nas escolas da rede municipal, ainda conforme a assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, foi analisada a realidade de cada escola para a elaboração de um cronograma de retorno e de atendimento.

"A previsão é para 15 de março, de forma escalonada e com o número reduzido de alunos. Será selecionada uma única série escolar em cada instituição, com apenas 30% dos alunos, que será monitorada por 15 dias para que o acompanhamento seja de uma forma mais assertiva”, informou a prefeitura de Araxá.





Novo decreto mantém Lei Seca em Araxá e amplia horário de academias

No final da tarde dessa terça-feira (2/3), o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Araxá decidiu estender a proibição da venda de bebidas alcoólicas no município para mais sete dias (com duração inicial de 15 dias, o decreto anterior que determinou a Lei Seca na cidade havia sido publicado no dia 17 de fevereiro).

Além disso, o novo decreto estabelece medidas mais rígidas para estabelecimentos bancários durante o horário de funcionamento. Eles ficam obrigados a manter funcionários organizando a fila em sua área externa de forma a assegurar distanciamento mínimo de 2 metros entre os clientes, bem como orientar sobre outras obrigatórias medidas sanitárias como o uso correto da máscara.

Por outro lado, as academias e demais estabelecimentos voltados à prática esportiva foram liberados a estenderem os seus horários de funcionamento das 5h às 20h e aos sábados até às 12h; aos domingos e feriados permanecerão fechados.

O prefeito de Araxá, Robson Magela, disse que as deliberações definidas no atual decreto podem ser revistas a qualquer momento, caso haja evolução no quadro de contágio da COVID-19 em Araxá.