Araxá: mortes por COVID em fevereiro se aproximam dos últimos quatro meses

Desde o início da pandemia, 65 moradores de Araxá perderam a vida para a COVID-19 (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

As mortes causadas pelo novo coronavírus em Araxá no mês de fevereiro de 2021, que já são 17, se aproximam do número de óbitos por COVID-19 na cidade nos quatro últimos meses, que juntos somaram 21, sendo quatro óbitos registrados no mês de janeiro, dois em dezembro, cinco em novembro e 10 em outubro. No total foram 65 óbitos no município.

Além disso, dos 5.598 casos contabilizados da COVID-19, desde o início da pandemia, 2.286 foram registrados apenas nos meses de janeiro (1.041) e fevereiro (1.245) deste ano, sendo que este atual mês já é o maior em número de registros de casos da doença.

Na próxima quinta-feira, 4 de março, vence o prazo de 15 dias do atual decreto de enfrentamento à doença de Araxá que, entre outras medidas restritivas, proibiu a venda de bebida alcoólica no município.

No começo da semana passada, a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID da cidade chegou a atingir 100%. Mas, felizmente, este índice tem sofrido constantes quedas nos últimos dias e, atualmente, está em 56% (dos 16 leitos disponíveis, nove estão ocupados, sendo cinco pacientes de Araxá, um de Perdizes, um de Campos Altos, um de Pedrinópolis e um de Ibiá).

Já a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria está hoje em 59,09% (dos 22 disponíveis, 13 estão ocupados, com seis pacientes de Araxá, três de Perdizes, um de Pedrinópolis, um de Coromandel, um de Ibiá e um de Santa Juliana).





Araxá é referência médica para tratamentos de pacientes com a COVID-19 dos municípios de sua microrregião.

Fiscalização é intensificada

As regras sanitárias para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais estão sendo acompanhadas de perto por uma intensa fiscalização por equipes da Prefeitura de Araxá, com apoio da Polícia Militar.





Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura da cidade, mais 20 fiscais da Vigilância Sanitária foram contratados em regime de urgência pela Secretaria Municipal de Saúde e já iniciaram suas atividades essa semana para reforçar o efetivo.

“Dividimos esses novos contratados em grupos, de forma que já possam seguir o trabalho com os veteranos. Mais grupos de fiscais permitem que as inspeções aconteçam de forma simultânea em vários lugares”, destacou a secretária Municipal de Saúde, Diane Dutra, que alerta que quem for reincidente ao não cumprimento das normas ou quem não estiver seguindo o plano de contingência já apresentado vai ter o seu estabelecimento interditado.