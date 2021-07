BH chega a 6 mil mortos por COVID-19, e transmissão tem nova alta

Mortes por COVID-19 chegam a 6.001, de acordo com boletim da prefeitura (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 14/06/2021)

Belo Horizonte ultrapassou a marca de 6 milpela COVID-19 nesta quarta (14/7), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Ao mesmo tempo, a transmissão dosofreu nova alta e se manteve na zona de alerta da escala de risco.





Mais 18 óbitos entraram para o balanço neste boletim. Agora, a capital mineira registra 6.001 vidas perdidas pela doença.Já o número deaumentou em 1.190. O total de diagnósticos é de 248.099: 5.093 pessoas em acompanhamento e 237.005 recuperadas, além daquelas que não resistiram à virose.

Atual cenário dos indicadores da pandemia em BH (foto: Janey Costa/EM/D.A Press)

Ao mesmo tempo, todos os indicadores da COVID-19 se mantiveram no patamar intermediário. A transmissão teve alta de 1 para 1,01. Portanto, em média, 101 pessoas se infectam na cidade a cada 100 casos confirmados.

A ocupação dos leitos de enfermaria para COVID-19 também aumentou: de 52,1% para 53,6%. Essa foi a quarta ascensão consecutiva do indicador.

A situação das camas de terapia intensiva para infectados pelo vírus, por outro lado, sofreu a segunda queda seguida: de 63,8% para 63,2%. A diminuição foi puxada, sobretudo, pelos hospitais particulares: de 52% para 48,5%.

Vacinação

Belo Horizonte chegou à marca de 1.265.756 vacinados contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quarta. Outras 465.345 pessoas receberam a segunda.



Portanto, a capital mineira vacinou 55,07% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 20,7% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.



Em relação ao boletim anterior, a prefeitura contabilizou mais 15.638 aplicações de vacinas em BH: 4.559 de primeira etapa e 11.079 de segunda.



Segundo números da prefeitura, 70.082 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante. Na mesma toada, 10.248 gestantes e puérperas receberam a injeção inicial.



Além deles, 198.914 trabalhadores da saúde, 18.667 servidores da segurança pública, 465.739 idosos acima de 60 anos e 205.629 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC receberam a injeção.



A população entre 43 e 59 representa 260.964 dos vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 35.513 injeções de primeira dose.



A cidade recebeu 2.212.687 vacinas até aqui. A PBH não informa mais quantas doses recebeu de cada fórmula.

