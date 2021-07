Exames gratuitos são ofertados para moradores do campo em Minas

Em Faria Lemos, Zona da Mata, mulher recebe kit depois de passar por exames (foto: Arquivo/Sistema FAEMG) exames gratuitos. Serão ofertados Papanicolau e mamografias para elas, e detecção do câncer de próstata (exame PSA) para eles pelo Programa Saúde Itinerante. Moradores e moradoras da zona rural de cidades mineiras terão, nos próximos dias, a oportunidade de realizar. Serão ofertados Papanicolau e mamografias para elas, e detecção do câncer de próstata (exame PSA) para eles pelo

pandemia, porque percebemos que, com a COVID-19, as pessoas doenças”, explica a analista de Promoção Social do Sistema FAEMG, Michelle Camila Ferreira. “Decidimos retomar o programa, tomando todos os cuidados com a, porque percebemos que, com a COVID-19, as pessoas deixaram esses aspectos em segundo plano . E é um fato que os exames preventivos realmente dão resultado no controle dessas”, explica a analista de Promoção Social do Sistema, Michelle Camila Ferreira.

O Saúde Itinerante reúne os programas Saúde da Mulher Rural e Saúde do Homem Rural em um só lugar. Serão 5 mil exames preventivos de câncer de colo de útero (Papanicolau) e mamografia para as mulheres; e exame de PSA (detecção do câncer de próstata) e consulta com urologista, para os homens.





Os atendimentos serão realizados em uma estrutura de ponta montada em um caminhão, que visitará diversos municípios a partir deste mês. Confira a programação para os próximos dias de julho (todas as cidades ficam na Zona da Mata):





Manhumirim - dias 15 e 16

- dias 15 e 16 Caparaó - 17 e 18

- 17 e 18 São João do Manhuaçu - 19 e 20

- 19 e 20 Miradouro - 21 e 22

- 21 e 22 Paula Cândido - 23 e 24

- 23 e 24 Sem Peixe (Dom Silvério) - 25 a 27

cronograma completo até setembro Veja oaté setembro aqui

'Só a agradecer'

O Saúde Itinerante passou nos últimos dias por Faria Lemos e Alvorada, também na Zona da Mata, e teve a presença comemorada. "Excelente oportunidade. O pessoal é muito bom. Quem tiver oportunidade, por onde o caminhão passar faça os exames também, que é muito bom", afirma produtor rural Marcio Gonçalves Alves, da comunidade de Cafarnaum, em Faria Lemos.

O objetivo do programa é justamente criar oportunidades de educação e informação para a promoção da saúde preventiva e integral do homem e da mulher rural. Os públicos alvos dos programas são produtoras e trabalhadoras rurais com idades entre 18 e 70 anos, e produtores e trabalhadores rurais entre 40 e 80 anos.

Liziana Rodrigues, gerente de Formação Profissional e Promoção Social, explica que serão ofertados 80 exames Papanicolau e 80 mamografias por dia para as mulheres, e 80 consultas com urologista por dia para os homens. “Durante todos os procedimentos, é exigido que equipes e pacientes estejam de máscara e praticando o distanciamento social”, enfatizou Liziana.

Caminhão tem equipamento de ponta para realizar os exames (foto: Arquivo/Sistema FAEMG)

A iniciativa serviu para despertar nos moradores do campo a necessidade da prevenção. Prova disso é a trabalhadora rural Kátia de Lourdes Pereira, que procurou pelo caminhão também em Faria Lemos. “Só tenho a agradecer a oportunidade e parabenizar o Sindicato e o Sistema FAEMG. Muitas vezes deixamos de nos cuidar", comentou, enquanto aguardava a sua vez de passar pelo médico.





Rodízio



Mulheres e homens serão atendidos em dias separados, para maior conforto de todos. No dia da ação, as consultas serão agendadas em um intervalo suficiente para não haver aglomeração no local. O interessado deverá levar um documento de identificação preencher uma ficha de cadastro. "São com informações simples, porém fundamentais para fazermos o atendimento completo dessas pessoas e enviarmos os resultados dos exames depois”, ressalta Michelle.

Enquanto aguardam as consultas, as pessoas aptas para os exames poderão assistir a vídeos informativos sobre saúde preventiva. Após os exames e as consultas, serão emitidos laudos que serão enviados para a secretaria de saúde das cidades. Os municípios, por sua vez, farão os encaminhamentos necessários conforme os resultados.





Ao fim do atendimento, a pessoa recebe um kit informativo e está liberada.

As prefeituras e mobilizadores deverão ter a relação de interessados em participar do programa. Os profissionais das prefeituras das localidades serão orientados e treinados para atuar junto à equipe do Sistema FAEMG nos cadastros dos atendimentos.