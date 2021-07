Zema quer vacinar mineiros entre 12 e 17 anos mesmo sem aval federal

Na Zona da Mata, governador reconheceu a possibilidade de imunizar menores de idade (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O governador(Novo) anunciou, nesta quinta-feira (15/7), que Minas Gerais pretende aplicar imunizantesem jovens de 12 a 17 anos. A ideia é iniciar essa etapa de vacinação quando todos os cidadãos do estado maiores de idade tiverem recebido as doses que lhe cabem. A informação foi dada por Zema durante entrevista coletiva emO Palácio Tiradentes planeja vacinar todos os maiores de idade com a primeira dose até o fim de setembro. Segundo Zema, mesmo que o Ministério da Saúde não dê aval à imunização de, o governo pretende comprar doses para expandir o público-alvo."Já pleiteamos aoque esse público seja incluído tão logo o público acima de 18 anos tenha o processo de imunização feito. Mesmo que o Ministério da Saúde não concorde, o estado de Minas está encomendando (vacinas). (O governo) já solicitou solicitação da Anvisa - para adquirir vacinas e imunizar esse público", disse ele, à "Rede Tribuna de Comunicação".Dados da Secretaria de Estado de Saúde apontam que a primeira dose já foi aplicada em 8.344.886 pessoas. A injeção de reforço já chegou ao braço de 2.853.328 cidadãos. A dose única, da Janssen, foi utilizada 179.620 vezes.