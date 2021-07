Uberlândia volta a aplicar a 1ª dose da vacina no público de 39 a 41 anos

Uberlândia retoma vacinação do grupo geral após dois dias de aplicação da segunda dose (foto: Danilo Henriques/Prefeitura de Uberlândia)

Uberlândia voltou com a aplicação da 1ª dose da vacina contra a COVID-19 no público de 39 a 41 anos nesta quinta-feira (15/07). A imunização desse grupo havia sido interrompida durante dois dias para a aplicação da segunda dose.



LEIA TAMBÉM: Operação do Ministério Público investiga corrupção no Detran de Uberlândia voltou com a aplicação da 1ª dose da vacina contra a COVID-19 no público de 39 a 41 anos nesta quinta-feira (15/07). A imunização desse grupo havia sido interrompida durante dois dias para a aplicação da segunda dose.

O novo calendário de vacinação foi divulgado no final da tarde de quarta (14/07). Pessoas dos grupos prioritários, população em unidades prisionais (acima de 18 anos) e faltosos que realizaram o recadastramento também irão participar dessa fase da campanha de imunização estabelecida pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação.

A prefeitura espera atingir 24 mil pessoas nessa fase.



Confira o calendário e programe-se:

Quinta-feira (15)

Profissionais da educação infantil, fundamental, médio e superior;

profissionais de saúde;

gestantes, puérperas e lactantes;

pessoas com comorbidade e deficiência (com ou sem BPC);

trabalhadores dos transportes coletivos urbanos e de longo curso e ferroviário;

faltosos que fizeram o recadastramento para vacina.

Sexta-feira (16)

Finalização do público em geral com 41 anos e início 40 anos.

Sábado (17)

Finalização do público em geral com 40 anos e início 39 anos.

Os locais de vacinação na quinta e sexta-feira serão na Arena Sabiazinho e no Ginásio UTC (com entradas pelas avenidas Cipriano del Fávero e Getúlio Vargas). Os locais de vacinação na quinta e sexta-feira serão na Arena Sabiazinho e no Ginásio UTC (com entradas pelas avenidas Cipriano del Fávero e Getúlio Vargas).

No sábado, além dos pontos dos dias anteriores, será oferecido o sistema drive-thru no estacionamento do Centro Administrativo.

Agendamento A confirmação do agendamento vem por meio de mensagem de texto no celular (SMS), via e-mail para quem escolheu preencher o campo no momento do cadastro e também pode ser conferida no portal da prefeitura.

Somente as pessoas que receberam a confirmação do agendamento devem comparecer ao local de aplicação da vacina. Quem não puder ir na data programada, deve ligar para o número 0800-940-1480.

Segunda dose

Uberlândia já aplicou 407.429 doses da vacina, sendo 297.098 da 1ª dose e 99.349, da segunda – 10.982 receberam a dose única da Janssen.

De acordo com a prefeitura, há no estoque da Central de Imunização cerca de 36 mil doses do imunizante contra a COVID-19 que serão utilizadas para a aplicação da segunda dose da vacina. Elas são aplicadas dentro do prazo mínimo exigido pelo laboratório da fabricante das vacinas.