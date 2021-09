Chuvas de granizo podem atingir áreas isoladas em Minas nesta quarta (29/9)

Clima seco e quente na capital mineira, nesta quarta (29/9) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



LEIA MAIS 19:08 - 28/09/2021 Temperatura deve ficar acima dos 30ºC em Minas nesta quarta-feira (29/9)

16:22 - 28/09/2021 BH: Chuva não alivia o calor e temperatura supera os 30ºC nesta terça

11:50 - 28/09/2021 Temporal derruba muro da Penitenciária Nelson Hungria



Em Belo Horizonte, as temperaturas podem chegar aos 30°C até ao final do dia, sem chance de chuvas para a capital. Mas o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo alerta: "A previsão pode mudar a qualquer hora do dia e, com isso, aparecer sinais de chuvas para BH e outras Regiões também". Nesta quarta-feira (29/9), o sol aparece entre nuvens em Minas, com possibilidade de fortes chuvas, inclusive com granizo no Sul, e em áreas isoladas do estado.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Triângulo, Sul e Zona da Mata Mineira, no período da tarde desta quarta (29/9), podem ocorrer pancadas de chuvas com raios, granizo e rajadas de vento.Em Belo Horizonte, as temperaturas podem chegar aos 30°C até ao final do dia, sem chance de chuvas para a capital. Mas o meteorologista do Inmet Claudemir Azevedo alerta: "A previsão pode mudar a qualquer hora do dia e, com isso, aparecer sinais de chuvas para BH e outras Regiões também".





A menor temperatura da capital mineira foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 17,6°C. Enquanto a mínima do estado ocorreu em Monte Verde, no Sul de Minas, marcando 10,2°C.





Os termômetros podem chegar aos 38°C no Norte do estado. De acordo com o Inmet, esta alta temperatura contribui para a baixa umidade do ar, podendo ficar em 20% no Norte e Noroeste, durante a tarde desta quarta (29/9).



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra