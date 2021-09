Temperatura deve ficar acima dos 30ºC em Minas nesta quarta-feira (29/9)

Previsão é de calor intenso em boa parte do estado nesta quarta-feira (29/9) (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/E.M ) As chuvas devem dar uma folga nesta quarta-feira (29/9) em boa parte de Minas Gerais. O céu deve ficar parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Zona da Mata.









Em Belo Horizonte, a máxima deve chegar aos 30ºC, com mínima de 18ºC. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, de acordo com o Climatempo. A umidade do ar na capital mineira pode variar entre 22% e 70%.





Noroeste e Norte





Com céu claro e névoa seca, a temperatura segue alta nas duas regiões. No Norte de Minas, a máxima chega a 38ºC nesta quarta, com mínima de 14ºC. Já no Noroeste do estado, a máxima é de 36ºC.





Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri





Ainda segundo o Inmet, esta quarta é de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva para as três regiões. No Vale do Jequitinhonha, a máxima é de 33ºC. Em Diamantina, a mínima prevista é 14ºC.





Já na Região do Rio Doce e Mucuri, a temperatura deve variar entre 15ºC e 34ºC.





Zona da Mata e Sul de Minas





Em ambas as regiões, a previsão é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No Sul de Minas, a mínima é de 10ºC, com temperatura estável. Em Varginha, a máxima chega a 31ºC. Na Zona da Mata, a mínima é de 13ºC.





Oeste e Central Mineira





O clima é de céu claro a parcialmente nublado nas duas regiões. No Oeste mineiro, as temperaturas devem variar de 14ºC a 34ºC, sem previsão de chuva. Na Região Central a previsão é parecida, com máxima de 33ºC nesta quarta.





Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba





Com céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, também não há previsão de chuva na região. A máxima em Uberlândia é de 34ºC, com mínima de 20ºC. A mínima em toda a região deve ser de 17ºC.