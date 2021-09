BH: Chuva não alivia o calor e temperatura supera os 30ºC nesta terça

Temperatura segue alta na capital mineira nesta terça-feira (28/9) (foto: Edésio Ferreira/D.A Press/E.M )

A forte chuva registrada nesta segunda-feira (27/9) em Belo Horizonte e na Região Metropolitana não trouxe alívio no calor. Na capital mineira, a máxima registrada nesta terça-feira (28/9) foi de 31,8ºC na região da Pampulha. Os dados foram confirmados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já a mínima registrada foi de 16,3ºC, na estação Cercadinho. A umidade relativa do ar segue baixa, em 28%.

Minas Gerais

A maior temperatura do estado foi confirmada em Sâo Romão, na Região Norte, com os termômetros marcando 38,4ºC. Já a mínima foi de 10,2ºC , em Monte Verde, no Sul de Minas.

Segundo o Inmet, não há registro, até o momento, de fortes tempestades ou fenônemos como as tempestades de areia e precipitação de granizo vivenciados no último domingo (26/9).

Para esta quarta-feira (29/9), a previsão é de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Campo das Vertentes, Sul, Sudoeste e Zona da Mata.



Nas demais regiões, o céu deve ser claro a parcialmente nublado, com névoa seca no Noroeste, Norte e Triangulo Mineiro.