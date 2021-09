Grande BH: chuva, inundação, desabamento e falta de luz assustam moradores

Chuva em Belo Horizonte e região metropolitana deixou estragos (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press) Depois de um dia quente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a chuva acompanhada de fortes trovões deixou estragos e assustou moradores no início da noite desta segunda-feira (27/9).





De acordo com o Corpo de Bombeiros, as cidades de Contagem, Betim e Ribeirão das Neves concentram as ocorrências relacionadas às chuvas . Confira:

Inundação em Betim

Em Betim, na Região Metropolitana de BH, os bombeiros receberam um chamado para ocorrência de inundação no Bairro Icaivera. Segundo os solicitantes, quatro pessoas ficaram presas dentro de casa pois a força da água chegou a travar a porta. Os bombeiros resgataram as vítimas em segurança.

Queda de muro e telhas

Ainda em Betim, parte de um muro caiu numa casa na Vila Presidente Kennedy. No Bairro Parque do Cedro houve registro de queda de telhas. Também foram registradas algumas quedas de árvores na região. Ninguém ficou ferido durante estas ocorrências.

Desabamento de casa

Os bombeiros também foram acionados para verificar o possível desabamento de uma casa no Bairro Nova Contagem, na Grande BH. As informações iniciais são de que a edificação teria dois pavimentos, mas não havia ninguém em casa.

Casa alagada

Ainda em Contagem, no Bairro Retiro, a Polícia Militar solicitou apoio aos bombeiros para fazer a retirada de crianças presas em uma casa. A água, que batia na altura do peito, foi baixando aos poucos e as vítimas foram socorridas em segurança.

Telhado caiu

A queda de parte do telhado de uma casa no Bairro Neviana, em Ribeirão das Neves, também mobilizou os bombeiros. Cinco moradores da casa se refugiaram debaixo de camas. Todos foram retirados em segurança.





Esta matéria será atualizada em caso de novidades.

Falta de energia

A Cemig informou que a tempestade foi acompanhada de ventos de grande intensidade, de até 72 km/h. Segundo a empresa, isso provocou falta de energia em diversas regiões da capital, como na Pampulha e em Venda Nova, e em cidades do entorno, como Contagem, Esmeraldas, Ribeirão das Neves e Betim.









A Companhia afirmou ainda que, após o início das ocorrências, equipes iniciaram os trabalhos para o restabelecimento e, por volta das 19h, cerca de 200 profissionais, entre engenheiros, técnicos e eletricistas trabalhavam para o restabelecimento do sistema o mais breve possível.





A previsão é de que a maior parte dos clientes afetados com a falta de energia tenha o serviço normalizado ainda nesta noite, ou durante a madrugada. “As equipes continuarão trabalhando de forma ininterrupta, até que todos os clientes tenham sido atendidos”, acrescentou em nota.

Granizo em Ribeirão das Neves

Cássio Henrique Santos Amorim, de 23 anos, estava trabalhando em casa quando a chuva começou. "Eu estava trabalhando de home office, deu um estouro no poste e assim acabou a luz. De repente começou a chover com fortes vento sem parar por mais ou menos 40 minutos", explica.