Fogo na mata da Baleia, em BH, destrói ferro-velho e atinge rede elétrica

Mata da Baleia, na Região Leste de BH, tem registro de incêndio nesta segunda-feira (27/9) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)









Fogo chegou a destruir um ferro-velho no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em BH (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Ao todo, quatro viaturas combatem as chamas. Os trabalhos eram executados até a última atualização desta reportagem.





Ainda segundo os bombeiros, as chamas que estavam indo em direção ao Hospital da Baleia foram eliminadas. Além disso, a chuva que atingiu BH no começo desta noite contribuiu para a extinção de outra linha de fogo.





O Estado de Minas entrou em contato com a Cemig para saber sobre a situação da rede elétrica na região afetada pelo fogo e aguarda retorno.

Um incêndio na mata da Baleia, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, na Região Leste de Belo Horizonte, deixou um ferro-velho completamente destruído e chegou a ameaçar outras residências na tarde desta segunda-feira (27/9). As chamas, inclusive, chegaram a atingir a rede elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.