Final de semana com calor de 34°C e possibilidade de chuvas em Minas

Praça Milton Campos em Belo Horizonte. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A previsão para o final de semana é de céu claro a parcialmente nublado, com muito calor e possibilidade de chuvas fracas na maior parte do estado. Nesta sexta-feira (1º/10), podem ocorrer pancadas com trovoadas isoladas no período da tarde.









Em Belo Horizonte, os termômetros podem chegar aos 34°C no sábado e no domingo. Durante o período da tarde desta sexta (1º/10), a temperatura máxima da capital fica em torno de 33°C, com pancadas de chuvas e trovoadas.



A temperatura mínima de BH foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, 17,1°C. Já a umidade do ar não passa dos 30% no período de maior aquecimento.



Em Monte Verde, no Sul de Minas, foi registrada a menor temperatura do estado, 11,3°C. Enquanto a maior permanece estável em Montalvânia na Região Norte, alcançando os 39°C.



