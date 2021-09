Tempestades e granizo: veja a previsão para o 1º dia de outubro em Minas

Calor intenso e tempestades isoladas devem marcar a primeira sexta-feira do mês de outubro em Minas Gerais (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O mês de outubro deve começar já com instabilidade climática e precipitação de granizo em algumas regiões de Minas Gerais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há chances de pancadas de chuva típicas da estação em áreas isoladas da metade Sul do estado, incluindo as regiões Sul e Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Campo das Vertentes, nesta sexta-feira (1º/10).









A população da Zona da Mata, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e região Metropolitana de Belo Horizonte devem ficar atentas. Há possibilidade de precipitação de granizo ao longo do dia.





Em Belo Horizonte, a previsão é que a máxima chegue a 33ºC, enquanto a mínima é de 17ºC. A previsão é de céu claro com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta sexta-feira.





Noroeste e Norte





A previsão é céu claro a parcialmente nublado em ambas as regiões, com máxima de 39ºC no Noroeste de Minas e mínima de 17ºC. Enquanto no Norte, a máxima também deve ser de 39ºC.





Vale do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri





Ainda de acordo com o Inmet, esta sexta-feira será de céu parcialmente nublado e clima estável. No entanto, o calor segue intenso. No Vale do Jequitinhonha, a máxima é de 37ºC.





Na região do Rio Doce e Mucuri, as temperaturas devem variar de 15ºC a 37ºC ao longo do dia.





Zona da Mata, Sul, Sudeste e Campo das Vertentes





Com céu claro a parcialmente nublado, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Além da possibilidade de precipitação de granizo a qualquer momento do dia nas quatro regiões.





A máxima prevista para a Zona da Mata é de 35ºC, com mínima de 13ºC. Já nas restantes, a máxima é 37ºC.





Oeste e Central

O céu deve permanecer aberto, com clima estável em ambas as regiões. No Oeste do estado, a máxima é de 37ºC, enquanto na região Central, a temperatura deve variar entre 17ºC e 36ºC nesta sexta.





Triângulo Mineiro e Vale Paranaíba





Há grande chance de chuva nas duas regiões e a temperatura deve variar de 17ºC a 38ºC. Em Uberlândia, há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. A máxima na cidade deve ser de 35ºC.