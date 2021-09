Chuvas e ventos fortes podem ocorrer em diversas áreas nesta quinta (30/9)

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no período da tarde desta quinta (30/9) podem ocorrer chuvas com ventania na Região Metropolitana, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, Sul, Sudoeste, Zona da Mata e Campo das Vertentes.Nas outras áreas o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuvas.Em Belo Horizonte, a temperatura mínima foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 16,5°C. Já a máxima deve variar entre 30°C e 32°C até o fim do dia.A menor temperatura do estado foi durante a madrugada em Maria da Fé e Monte Verde, ambas no Sul de Minas, que resgistraram 12,2°C.A máxima deve ser no Norte do estado, nos municípios de Montalvânia e São Romão, podendo chegar aos 39°C.